Как Гвардиола изменил Месси

Новости спорта:Бывший защитник Манчестер Юнайтед Видич поделился мнением об особенностях игры Лионеля Месси.

"Гвардиола изменил Месси. Ранее он играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.

Гвардиола поставил его в центр и сделал еще лучше. Вся команда начала играть на него. Он атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и каждый раз мы проигрывали. Трудно признать, что Барселона была лучше МЮ. Все еще трудно об этом говорить, трудно это принять.

У нас была прекрасная команда в 2009 году. Мы могли выступить лучше. У нас играли чемпионы Европы и мира, Барселона боялась нас больше, чем мы их. Победа над нами дала им веру в себя. Победа в Риме стала ключевым моментом для Барселоны Гвардиолы", – сказал Видич в интервью The Athletic.

Напомним, сербский центрбек вместе с Манчестер Юнайтед дважды уступал каталонцам в финале Лиги чемпионов (2009 и 2011 годы).