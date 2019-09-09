Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)

Как Гвардиола изменил Месси

Как Гвардиола изменил Месси
21:31 Сегодня Телеграф футбол 24

Новости спорта:Бывший защитник Манчестер Юнайтед Видич поделился мнением об особенностях игры Лионеля Месси.

"Гвардиола изменил Месси. Ранее он играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем. 

Гвардиола поставил его в центр и сделал еще лучше. Вся команда начала играть на него. Он атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и каждый раз мы проигрывали. Трудно признать, что Барселона была лучше МЮ. Все еще трудно об этом говорить, трудно это принять.

У нас была прекрасная команда в 2009 году. Мы могли выступить лучше. У нас играли чемпионы Европы и мира, Барселона боялась нас больше, чем мы их. Победа над нами дала им веру в себя. Победа в Риме стала ключевым моментом для Барселоны Гвардиолы", – сказал Видич в интервью The Athletic.

Сборная Украины навестила украинских военных (Фото)

Напомним, сербский центрбек вместе с Манчестер Юнайтед дважды уступал каталонцам в финале Лиги чемпионов (2009 и 2011 годы).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Джошуа рассказал, что будет, если он снова проиграет Руису
03 Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
04 Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
05 Мейвезер близок к возвращению в ринг: планы американца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь