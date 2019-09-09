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Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков

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Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Перед тренировкой Евгений Коноплянка признался, что готов отдаться игре против Нигерии на 100%.

Накануне контрольного матча против команды Нигерии сборная Украины провела открытую для СМИ и болельщиков тренировку на поле стадиона «Днепр-Арена» в Днепре.

Игроки сборной Украины провели открытую тренировку на поле «Днепр-Арена», на которую пришли 7 тысяч болельщиков. Перед тренировкой с журналистами пообщались главный тренер Андрей Шевченко и полузащитник Евгений Коноплянка.

«Я очень рад возвращению домой. Но насколько я готов к игре - решать тренерскому штабу. Можно сказать, что физически чувствую себя хорошо. Мои мысли уже свободны, поэтому я готов отдаваться завтра игре на все 100 процентов.

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Уверен, что никакого изменения в отношении ко мне со стороны болельщиков после перехода в «Шахтер» не будет. Еще могу сказать, если мне завтра придется выйти на поле - это будет для меня как второй дебют. Я мечтаю об этом, хочу еще раз увидеть, как болеют днепровские фаны. Знаю наверняка, завтра будет жарко », - рассказал Коноплянка.

Напомним, что матч Украина - Нигерия сыграют 10-го сентября. Начало в 21:30.

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Сборная Украины, Сборная Нигерии, Евро-2020, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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