Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков

Новости спорта:Перед тренировкой Евгений Коноплянка признался, что готов отдаться игре против Нигерии на 100%.

Накануне контрольного матча против команды Нигерии сборная Украины провела открытую для СМИ и болельщиков тренировку на поле стадиона «Днепр-Арена» в Днепре.

Игроки сборной Украины провели открытую тренировку на поле «Днепр-Арена», на которую пришли 7 тысяч болельщиков. Перед тренировкой с журналистами пообщались главный тренер Андрей Шевченко и полузащитник Евгений Коноплянка.

«Я очень рад возвращению домой. Но насколько я готов к игре - решать тренерскому штабу. Можно сказать, что физически чувствую себя хорошо. Мои мысли уже свободны, поэтому я готов отдаваться завтра игре на все 100 процентов.

Уверен, что никакого изменения в отношении ко мне со стороны болельщиков после перехода в «Шахтер» не будет. Еще могу сказать, если мне завтра придется выйти на поле - это будет для меня как второй дебют. Я мечтаю об этом, хочу еще раз увидеть, как болеют днепровские фаны. Знаю наверняка, завтра будет жарко », - рассказал Коноплянка.

Напомним, что матч Украина - Нигерия сыграют 10-го сентября. Начало в 21:30.