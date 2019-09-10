Германия добыла важную победу в Северной Ирландии (Видео)

Новости спорта:Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал защитник сборной Германии Марцель Хальстенберг, забивший гол в начале второго тайма, на 48-минуте. В компенсированное время встречи преимущество немецкой команды упрочил хавбек Серж Гнабри.

Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию (12).

Обзор матча

В другом матче группы С сборная Эстонии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 4:0 в пользу голландской команды.