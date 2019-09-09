Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне товарищеского матча с Нигерией.

- Очень приятно приехать в Днепр, - сказал Андрей Шевченко в начале общения с работниками СМИ.

- Последний раз сборная выступала здесь десять лет назад и провела удачный матч, обыграв англичан. Я очень рад быть здесь и приглашаю всех болельщиков завтра прийти на стадион и поддержать команду.

- А что вам приходит в голову в первую очередь, когда вы вспоминаете матч с Англией?

- Тяжелый поединок, очень важен. Мы обыграли хорошую команду. Теплые воспоминания как о самом поединке, так и о прекрасной поддержке трибун.

- Кто из ваших подопечных точно не сыграет завтра?

- Точно не могу сказать. Микротравм нет, все тренируются. Но могу заверить, изменения, несомненно, будут.

- Всех в Днепре интересует, сыграют Коноплянка и Лунин. Получат ли ребята шанс?

- Как я уже сказал, новые лица появятся на поле. Кто выйдет в старте, кто-то - на замену. Сегодняшняя тренировка даст нам информацию о состоянии футболистов, а завтра определимся с составом. Дадим шанс тем, кто играл меньше.

- Почему в соперники по товарищескому матчу выбрали именно Нигерию?

- Прежде всего, сейчас трудно найти в качестве соперника европейскую команду, потому что все участвуют в отборочном цикле. Очень мало сборных, которые в этот период не играют. Некоторые между собой договорились заранее. Поэтому мы нашли очень хорошую команду, призера Кубка Африки-2019. Сборная Нигерии - физически сильная, с хорошими исполнителями, большинство из которых играет в Англии. Поэтому завтрашний матч будет очень интересным.

- Евгений Коноплянка долгое время был лидером сборной, но сейчас на его позиции высокая конкуренция ... Насколько это психологически его мотивирует?

- Состояние Евгения оценивает тренерский штаб. В этой команде мне приятно работать, потому что все ребята отдаются полностью. В течение лета Коноплянка ждал трансфера, поэтому он выпал из тренировочного процесса. Мы все прекрасно понимаем и знаем его состояние. Я очень рад, что он перешел в «Шахтер». Это плюс и для него, и для новой команды, и для всей Украины. Евгений представляет национальную команду, и очень важно, чтобы он играл. Но выйдет на поле завтра - определит тренерский штаб. Важно, чтобы он набирал форму.

Поединок Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября, на «Днепр- Арене». Начало матча в 21:30.