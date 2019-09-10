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"Мы хотим на ЧМ в Катаре": Павелко - о важности матча против Нигерии

"Мы хотим на ЧМ в Катаре": Павелко - о важности матча против Нигерии
09:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Функционер еще заявил, что это одна из сильнейших команд африканского континента.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался касательно поединка против Нигерии.

"Нас ждет матч с Нигерией. Это одна из сильнейших команд африканского континента. Она играет в интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой спарринг, чтобы тренеры могли проверить ребят в противостоянии с крепким соперником.

Мы готовимся к Евро-2020, но через несколько лет будет чемпионат мира в Катаре. Естественно, Украина хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов.

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Важно, чтобы атмосфера, которая давала энергию игрокам в Вильнюсе, присутствовала и в Днепре", - цитирует функционера официальный сайт УАФ.

Напомним, что следующий поединок "желто-синие" состоится 10-го сентября. Начало матча - в 21:30.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола.
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