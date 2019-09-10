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Луческу: Не думаю, что Аталанта обыграет Шахтер

Луческу: Не думаю, что Аталанта обыграет Шахтер
12:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мирча Луческу не считает представителя Серии А фаворитом в игре с Шахтером

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу, который в настоящий момент пребывает без работы, поделился мнением о предстоящем соперничестве чемпиона Украины с третьей командой по итогам минувшего сезона в Серии А Аталантой, которое состоится в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я не думаю, что в данный момент Аталанта может победить Шахтер. Донецкая команда представляет собой одну и ту же группу ключевых футболистов, которые работают вместе уже длительное время. Команда исповедует одну и ту же философию игры, и хочет доминировать на поле.

Что касается Аталанты, то она несколько изменилась в сравнении с минувшим сезонов. Впрочем, дождемся и увидим, как все будет на самом деле.

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Да, 1 октября я буду в Милане на трибунах. Малиновский? Мне любопытно посмотреть на его игру воочию, он отличный футболист, - отметил Луческу.

Отметим, что первое противостояние «Аталанты» и Шахтера состоится в Милане 1 октября. Из-за реконструкции стадиона в Бергамо итальянский клуб вынужден будет принимать соперников в Лиге чемпионов на Сан-Сиро.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Лига Чемпионов, ФК Аталанта.
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