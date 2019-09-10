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Звездный новичок Шахтера: Следил за Шахтером и хотел здесь играть

Звездный новичок Шахтера: Следил за Шахтером и хотел здесь играть
13:57 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец Витао рассказал, что давно знает о Шахтере.

"Я очень счастлив! Здесь замечательный коллектив, который принял меня наилучшим образом. Клуб, структура и организация – все на высшем уровне. Играть в Европе – мечта любого футболиста, и у меня она сбылась. Благодарен Шахтеру за эту возможность.

Я следил за Шахтером и хотел выступать за него. Знал Тете, Фернандо, Маркоса, Сиприано – мы были вместе в сборной U20. Все так, как я и ожидал. Меня отлично приняли.

Я говорил не только с Дентиньо, а со всеми бразильцами. Да и украинцы встретили меня очень хорошо. Надеюсь помогать Шахтеру добиваться успеха.

Видео первой тренировки Витао

Я буду усердно работать и бороться за место в составе. Отлично, что есть опытные центральные защитники, ведь у них я смогу многому научиться", – цитирует Витао официальный сайт Шахтера.

 

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Новости футбола, Витао.
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