"Каждый хочет играть": Караваев - о матче против Нигерии

Новости спорта:Александр Караваев поделился ожиданиями от матча с Нигерией.

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча с Нигерией. Слова игрока приводит пресс-служба УАФ.

«На каждый матч выхожу с высокой ответственностью. Любой, кто выйдет играть, будет выкладываться на сто процентов.

Каждый хочет играть и доказать тренерскому штабу, что может помочь команде не только в товарищеских играх, но и в официальных. Уверен, любой игрок будет стараться на максимум, чтобы проявить себя.

Знаем, что в сборной Нигерии сильные футболисты, атлетичные игроки. Представители африканского футбола всегда отличались мощностью, атлетизмом и высокой скоростью. Многие из них играют в Европе. Нас ждет интересный матч, будет приятно сыграть с ними. В сборной Нигерии знаю Эммануэля Денниса, который одно время играл в «Заре».

В Днепре болельщики всегда отличались своей заряженностью. Женю Коноплянку всегда тепло поддерживали. Сборная действительно тут давно не играла, поэтому наверняка будет много болельщиков, как и во всех остальных городах. Мы тоже постараемся их порадовать».