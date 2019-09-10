Все голы 8-го тура Первой лиги (Видео)

В матчах восьмого тура Первой лиги было забито 25 голов. Забивались на разный вкус: головой, ногой, со стандарта. Были даже автоголы. Особенно результативным выдался матч в Харькове, где местный Металлист уступил Минаю 2:3.