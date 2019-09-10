Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности

Новости спорта:Уже сегодня состоится товарищеский поединок сборных Украины и Нигерии в Днепре.

Уже сегодня состоится товарищеский поединок сборных Украины и Нигерии в Днепре. Стала известна заявка на матч команды Шевченко, сообщает сайт УАФ.

Отметим, что в ней отсутствует полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, которого заменил представитель Динамо Владимир Шепелев.

Украина в предстоящем поединке сыграет в белой форме, Нигерия — в темно-зеленой. Поединок стартует на Днепр-Арене в 21:30.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид), Юрий Панькив (Александрия)

Защитники: Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все — Шахтер), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент), Марлос, Виктор Коваленко (оба — Шахтер), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Шахтер)

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент)