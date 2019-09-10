"Я - киллер на поле": Лукаку рассказал о своем стиле игры

Новости спорта:Ромелу Лукаку продолжает быть рекорды по количеству голов за сборную Бельгии.

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает себя безжалостным убийцей на поле, а также собирается в ближайшее время забить свой 50-й гол за команду.

"Я доберусь до того 50-го гола. Должен признаться, я больше волновался о 30-м, когда мог побить рекорд", — сказал Лукаку после игры с Шотландией (4:0), где забил свой 49-й мяч за национальную команду.

"Я не мечтаю про 50-й гол. Правда, не мечтаю. Я спокоен. Я – киллер на футбольном поле, но не вне его. Я был доволен своим мячом в ворота Шотландии.

Прошло уже много времени, когда мы забивали в контратаке. Если мы будем играть так, это будет смертоносное оружие. Лучшая контратакующая команда в мире".

Бельгия выиграла все 6 матчей в группе I отбора на Евро-2020. Следующий матч "красные дьяволы" проведут против Сан-Марино 10 октября.