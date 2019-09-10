В ударе: Вербич прервал свою длительную голевую засуху (Видео)

Вингер Динамо Беньямин Вербич отметился голом в официальных матчах впервые за более чем 6 месяцев.
Вчера словенец оформил дубль в матче за национальную сборную с Израилем (3:2) и принес команде победу на последней минуте основного времени.
До этого Вербич забивал еще в феврале, когда расписался дублем в домашнем матче против Зари (5:0).
Видео дубля Вербича:
В нынешнем сезоне Беньямин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, из результативных действий на его счету единственный ассист.
В воскресенье, 15 сентября, Динамо проведет следующий матч чемпионата Украины с Десной.