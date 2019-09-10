В ударе: Вербич прервал свою длительную голевую засуху (Видео)

Новости спорта:Беньямин Вербич отметился голом в официальных матчах впервые за более чем 6 месяцев.

Вингер Динамо Беньямин Вербич отметился голом в официальных матчах впервые за более чем 6 месяцев.

Вчера словенец оформил дубль в матче за национальную сборную с Израилем (3:2) и принес команде победу на последней минуте основного времени.

До этого Вербич забивал еще в феврале, когда расписался дублем в домашнем матче против Зари (5:0).

Видео дубля Вербича:

В нынешнем сезоне Беньямин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, из результативных действий на его счету единственный ассист.

В воскресенье, 15 сентября, Динамо проведет следующий матч чемпионата Украины с Десной.