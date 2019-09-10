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Экс-игрок сборной Украины: В основе Динамо мне платили меньше, чем игрокам дубля

Экс-игрок сборной Украины: В основе Динамо мне платили меньше, чем игрокам дубля
14:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Волынь

Новости спорта:Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик рассказал о времени выступления в составе Динамо Киев.

Защитник Волыни Тарас Михалик в своем интервью Youtube-каналу Бомбардир рассказал о своей зарплате в Динамо, шестилетнем периоде выступлений в чемпионате России, о своей нынешней карьере в луцкой команде и о многом другом.

"По тем меркам в Динамо у меня была смешная зарплата. Я не привык считать чужие деньги, я спокойно ездил на метро до стадиона Динамо, а там садился на автобус и ехал на клубную базу. Нас ездило трое: массажист, врач и я".

"Я понимал, что главное работать, а все остальное когда-то придет. Я никогда не переживал за зарплату".

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"Ко мне как-то подходил Чернат и сказал: "Подойти к Суркису и что-то ему говори, потому что у нас игроки в дубле получают больше, чем ты в первой команде". И я уже тогда выступал в сборной", — сказал Михалик.

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ФК Динамо (Киев), ФК Волынь, Футбол, УПЛ, Тарас Михалик, Новости футбола.
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