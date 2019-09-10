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Пять кубинских футболистов сбежали из расположения национальной сборной

Пять кубинских футболистов сбежали из расположения национальной сборной
23:48 Вт, 10 Сентябрь 2019 Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки убежали после матча с Канадой в поисках лучшей жизни.

Сборная Кубы гостила у Канады в рамках поединка Лиги Наций КОНКАКАФ. Встреча завершилась разгромной победой канадцев (6:0).

Примечательным стало то, что после матча делегация кубинцев не досчиталась пяти игроков, сообщает en24.news.

Йордан Санта Круз (капитан команды), Энди Бакуэро, Давид Ургеллес, Орлендес Бенитес и Алехандро Портал дезертировали из расположения национальной сборной. Напомним, что Куба является социалистически-авторитарной страной.

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Скорее всего, футболисты осядут в Канаде или другой стране в поисках лучшей жизни. Одним из первых законодателей такой тенденции стал Освальдо Алонсо еще в 2007-м году. Сейчас полузащитник выступает в МЛС.

Отметим, что в общей сложности 44 кубинских игрока сбежали из расположения сборных команд разных возрастов за последние 17 лет.

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Сборная Кубы, Новости футбола, Сборная Канады, КОНКАКАФ.
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