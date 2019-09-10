Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Легенда Шахтера может получить должность в УЕФА

Легенда Шахтера может получить должность в УЕФА
16:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна может получить должность в УЕФА.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна и генеральный директор клуба Сергей Палкин встретились с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщил официальный сайт "горняков".

В ходе беседы Дарио Срна получил предложение стать официальным послом УЕФА. Ответ экс-капитана Шахтера пока неизвестен.

Срна в нынешнем сезоне пробует себя в новой роли – помощника тренера. Он вошел в штаб Луиша Каштру этим летом после истечения контракта с Кальяри и завершения игровой карьеры.

Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник

Напомним, сегодня сборная Украины проведет товарищеский поединок против сборной Нигерии. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
05 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь