Легенда Шахтера может получить должность в УЕФА

Новости спорта:Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна может получить должность в УЕФА.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна и генеральный директор клуба Сергей Палкин встретились с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщил официальный сайт "горняков".

В ходе беседы Дарио Срна получил предложение стать официальным послом УЕФА. Ответ экс-капитана Шахтера пока неизвестен.

Срна в нынешнем сезоне пробует себя в новой роли – помощника тренера. Он вошел в штаб Луиша Каштру этим летом после истечения контракта с Кальяри и завершения игровой карьеры.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет товарищеский поединок против сборной Нигерии. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.