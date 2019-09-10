УЕФА наказала федерацию футбола Франции за казус в игре с Албанией

Новости спорта:В УЕФА приняли решение наказать французскую федерацию футбола за задержку поединка отбора к ЧЕ-2020 против Албании.

Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 против команды Албании было задержано. Как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому инциденту возбуждено дисциплинарное дело. Федерации футбола Франции грозит штраф в € 10 тыс. либо предупреждение. Дело будет рассмотрено 19 сентября или 17 октября.

Матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Франция — Албания начался в Сен-Дени с задержкой из-за казуса с гимном гостей.

Сотрудники стадиона «Стад де Франс» вместо гимна Албании включили гимн Андорры или Черногории. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн.