Сарри вернулся к работе в Ювентусе после тяжелой болезни

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport.
В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа. Теперь, пройдя основную часть курса, Сарри сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу и руководить своими подопечными непосредственно на поле, а не из дома, как он делал это ранее.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» недовольно тем, что Маурицио не бросил курить, несмотря на диагноз.
«Ювентус» после двух туров занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 6 очков и уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.