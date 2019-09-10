Сарри вернулся к работе в Ювентусе после тяжелой болезни

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри вернулся к работе в туринском Ювентусе.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport.

В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа. Теперь, пройдя основную часть курса, Сарри сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу и руководить своими подопечными непосредственно на поле, а не из дома, как он делал это ранее.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» недовольно тем, что Маурицио не бросил курить, несмотря на диагноз.

«Ювентус» после двух туров занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 6 очков и уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.