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Хавбек Ювентуса выиграл суд против ПСЖ и получит солидный бонус от парижан

Хавбек Ювентуса выиграл суд против ПСЖ и получит солидный бонус от парижан
17:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный полузащитник туринского Ювентуса Адриан Рабьо выиграл суд против своего экс-клуба.

Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо выиграл судебный спор с "Пари Сен-Жермен" за невыплату бонуса в размере 40 000 евро.

Как известно, Рабьо покинул парижский клуб из-за проблем с контрактом, а затем был лишен "морального бонуса". Это произошло после того, как он "лайкнул" видео Патриса Эвра в Instagram, в котором тот глумился над "ПСЖ" после вылета команды из Лиги чемпионов в марте.

Тем не менее, по информации L'Equipe апелляционная комиссия Французской лиги встала на сторону 24-летнего игрока по этому вопросу. При условии, если победители Лиги 1 не подадут апелляцию, они должны будут заплатить Рабьо 40 000 евро, которые ему должны.

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Напомним, что 1 июля Рабьо подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом" в качестве свободного агента.

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ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Адриан Рабьо.
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