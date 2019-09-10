Лондонский гранд нацелился на защитника Валенсии

Новости спорта:Крайний защитник испанской Валенсии Хосе Гайя может пополнить ряды лондонского Челси.

Лондонский "Челси" намерен укрепить левый фланг обороны. Руководство лондонцев уже даже определилось с главной целью.

По данным Soccer Link, Хосе Гайя, который сейчас выступает за "Валенсию", вызывает огромный интерес со стороны "Челси". Летом клубы могут сесть за стол переговоров. Напомним, что на "Челси" сейчас наложен трансферный запрет.

Гайя выступает за "Валенсию" с 2012 года. За это время он отыграл 150 матчей и смог завоевать кубок Испании.

Ранее сообщалось, что основной левый защитник "Челси" в ближайшее время может продлить контракт с клубом.