Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер

Новости спорта:Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал трансфер бразильского защитника Витао.

«Шахтер» до завершения трансферного окна успел подписать 19-летнего защитника «Палмайраса» Витао, которого клуб заприметил еще около полугода назад.

«Витао мы подписали фактически за полчаса до закрытия трансферного окна. И заявили мы его минут за 15 до закрытия. Было довольно серьезное давление. И главным человеком становится сотрудник, который должен был быстро и правильно все вбить в компьютер».

«Мы хотели приобрести Витао еще полгода назад, но цена была очень большая. Мы отложили этот вопрос, но теперь вернулись, так как нас устроила цена и было решено сделать инвестицию», - рассказал генеральный директор Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что переход обошелся клубу в 4 миллиона евро. Витао уже приступил к работе с командой.