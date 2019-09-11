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Хавбек Тоттенхэма вылетел на долгий срок из-за травмы

Хавбек Тоттенхэма вылетел на долгий срок из-за травмы
05:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский атакующий хавбек Джовани Ло Чельсо из-за травмы не поможет Тоттенхэму в следующие полтора месяца.

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо получил травму, находясь в расположении национальной команды Аргентины, сообщает пресс-служба английского клуба.

Ло Чельса повредил бедро во время товарищеского матча со сборной Чили (0:0), после чего досрочно вернулся в расположение «Тоттенхэма». Медицинский штаб клуба установил, что полузащитник сможет вернуться на поле не раньше конца октября 2019 года.

Напомним, Ло Чельсо перешёл из «Бетиса» в «Тоттенхэм» на правах аренды в августе текущего года. Аргентинец будет играть в составе «шпор» до конца сезона-2019/20. По завершении аренды «Тоттенхэм» будет иметь право выкупа контракта футболиста.

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В сезоне-2018/19 испанской Примеры Ло Чельсо сыграл в 46 матчах за «Бетис» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 6 голевых передач.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джовани Ло Чельсо.
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