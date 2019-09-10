Роналду может стать автором феноменального рекорда после матча с Литвой

Новости спорта:Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покорить новую вершину по итогам матча против сборной Литвы.

В отборочном матче Евро-2020 Литва — Португалия, который состоится во вторник, 10 сентября, Криштиану Роналду может установить еще один рекорд — сообщает Gazzetta dello Sport.

Сейчас на счету португальца 21 мяч мяч в квалификации чемпионатов Европы, что на 2 гола меньше, чем у ирландца Робби Кина, и хет-трик в ворота сборной Литвы выведет Роналду на чистое первое место в исторической таблице бомбардиров.

Еще перед матчем против Сербии Кин в шутку попросил Криштиану больше не забивать, чтобы этот рекорд остался за Робби, однако тот не послушался и забил, хотя, как показал повтор, судья в том моменте ошибочно не зафиксировал офсайд.