Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Роналду может стать автором феноменального рекорда после матча с Литвой

Роналду может стать автором феноменального рекорда после матча с Литвой
19:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покорить новую вершину по итогам матча против сборной Литвы.

В отборочном матче Евро-2020 Литва — Португалия, который состоится во вторник, 10 сентября, Криштиану Роналду может установить еще один рекорд — сообщает Gazzetta dello Sport.

Сейчас на счету португальца 21 мяч мяч в квалификации чемпионатов Европы, что на 2 гола меньше, чем у ирландца Робби Кина, и хет-трик в ворота сборной Литвы выведет Роналду на чистое первое место в исторической таблице бомбардиров.

Команда-феномен: 55 футболистов, которые могут играть за сборную Франции

Еще перед матчем против Сербии Кин в шутку попросил Криштиану больше не забивать, чтобы этот рекорд остался за Робби, однако тот не послушался и забил, хотя, как показал повтор, судья в том моменте ошибочно не зафиксировал офсайд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, ЧЕ-2020, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
04 Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
05 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь