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Серхио Рамос: Еще одна победа в Лиге чемпионов - моя мечта

Серхио Рамос: Еще одна победа в Лиге чемпионов - моя мечта
21:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Капитан мадридского Реала Серхио Рамос рассказал, чтобы он хотел еще выиграть в составе "галактикос".

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, что он мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов в составе «Королевского клуба».

«Ещё одна победа в Лиге чемпионов — моя мечта. Я никогда не перестаю мечтать. Я хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с „Реалом“. Это было бы потрясающе, невероятно. То же самое со сборной Испании. Было бы здорово выиграть ещё один чемпионат Европы или мира.

Насчёт «Золотого мяча», не знаю, был ли я близок к тому, чтобы его выиграть. Но если Каннаваро смог, то почему бы и нет? Я должен поддерживать свою детскую мечту. Верю, что это может произойти.

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Когда моё тело скажет мне, что пришло время, я задумаюсь о завершении карьеры. Но я думаю, что у меня ещё есть пара лет для выступлений на высоком уровне", — приводит слова Рамоса AS.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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