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Легендарный уругвайский форвард рассказал, каковы шансы Атлетико стать чемпионом

Легендарный уругвайский форвард рассказал, каковы шансы Атлетико стать чемпионом
22:00 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Уругвайский форвард Диего Форлан поделился своим мнением о шансах мадридского Атлетико победить в Ла Лиге.

Бывший нападающий Диего Форлан считает, что мадридский "Атлетико" имеет большие шансы выиграть чемпионский титул в Испании. 40-летний экс-форвард играл за "матрасников" в период с 2007 по 2011 год, выиграв титул Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

"Реал" и "Барселона" имеют отличных игроков, но "Атлетико" тоже, - цитирует Форлана испанская пресса. - Они подписали действительно хороших игроков. Они обновили команду замечательными молодыми игроками, которые хотели прийти в клуб.

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У них была отличная предсезонка, и теперь нужно посмотреть, как они будут играть в Ла Лиге. Сейчас они выглядят действительно впечатляюще. Это команда, которая всегда борется, и они будут бороться за титул лиги. Разрыв между ними и титулом становится все меньше и меньше".

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ФК Атлетико М, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Диего Форлан.
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