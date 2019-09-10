Легендарный уругвайский форвард рассказал, каковы шансы Атлетико стать чемпионом

Новости спорта:Уругвайский форвард Диего Форлан поделился своим мнением о шансах мадридского Атлетико победить в Ла Лиге.

Бывший нападающий Диего Форлан считает, что мадридский "Атлетико" имеет большие шансы выиграть чемпионский титул в Испании. 40-летний экс-форвард играл за "матрасников" в период с 2007 по 2011 год, выиграв титул Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

"Реал" и "Барселона" имеют отличных игроков, но "Атлетико" тоже, - цитирует Форлана испанская пресса. - Они подписали действительно хороших игроков. Они обновили команду замечательными молодыми игроками, которые хотели прийти в клуб.

У них была отличная предсезонка, и теперь нужно посмотреть, как они будут играть в Ла Лиге. Сейчас они выглядят действительно впечатляюще. Это команда, которая всегда борется, и они будут бороться за титул лиги. Разрыв между ними и титулом становится все меньше и меньше".