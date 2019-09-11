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Джейдон Санчо посвятил гол умершей няне

Джейдон Санчо посвятил гол умершей няне
10:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой английский талант посвятил свой гол умершей няне.

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу своей команды над командой Косово в матче отборочного турнира Евро 2020 (5:3). Свой гол Санчо посвятил умершей няне.

"Это была невероятная игра! Я рад забить свой первый гол за сборную Англии, это большие эмоции. Пропущенный на первой минуте мяч стал ошибкой с нашей стороны, но мы сделали всё, чтобы наверстать упущенное. Это многое значит для меня лично и для моей семьи.

Это особенный день и особенный матч. Посвящаю гол своей няне, которая была моей большой поклонницей, но, к сожалению, умерла", — приводит слова Санчо пресс-служба УЕФА.

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После четырёх сыгранных игр сборная Англии занимает первое место в группе A с 12 очками.

 

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Бундеслига, Новости футбола, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо.
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