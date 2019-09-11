"Невероятная атмосфера": Лунин - о матче против Нигерии

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал вчерашнюю ничью.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал вчерашнюю ничью со сборной Нигерией (2:2) в товарищеском матче.

Голкипер, выступающий за испанский Вальядолид на правах аренды из Реала, поблагодарил Андрея Шевченко за возможность отыграть всю встречу, несмотря на отстутствие постоянной игровой практики.

«Впечатления от матча? Великолепная, сумасшедшая поддержка на стадионе. У меня эмоции были особенные, поэтому я очень рад и благодарен Андрею Николаевичу Шевченко за то, что он мне дал сыграть в этом матче. Я пока без игровой практики. Только 45 минут сыграл в предсезонке», — приводит Dynamo.kiev.ua слова Лунина в эфире телеканала Футбол 1.

«Мнение о сборной Нигерии? Ожидали от них такой силовой игры. Это африканская команда, которая хорошо готова физически. Все нигерийские футболисты, что называется, бегут. Но, мне кажется, они сыграли удачно за счет наших ошибок. Мы теряли мячи, и все, что они создали — контратаки, после наших потерь. Позиционно они выглядели послабее, но в контратаки выбегали очень здорово».

Для Лунина матч стал четвертым в футболке главной команды страны. До этого он играл за сборную еще в ноябре прошлого года в товарищеском матче с Турцией (0:0).

В следующий раз сборная соберется накануне домашнего матча с Литвой 11 октября.