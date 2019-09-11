Майкл Оуэн рассказал, кто отговаривал его от перехода в Реал

Новости спорта:Джейми Каррагер умолял в свое время Майкла Оуэна не покидать Ливерпуль.

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн вспомнил подробности перехода из Ливерпуля в Реал в 2004 году. По его словам, партнёр по команде Джейми Каррагер уговаривал его отказаться от трансфера.

"Когда я узнал об интересе Реала, то не мог поверить в это. В тот момент рядом был только Карра, который буквально умолял: Не уходи, не уходи. Но если бы я тогда отказал Реалу, то не простил бы себе этого», – рассказал Оуэн в эфире talkSPORT.

По словам Майкла, он был настолько расстроен уходом из Ливерпуля, что плакал по пути в аэропорт. При этом он не жалеет о своём решении.

Это опыт, который я приобрёл. Поиграть на великом стадионе с Роналдо, Зиданом, Фигу, Бэкхемом и Роберто Карлосом дорогого стоит. Конечно, я надеялся вернуться в Ливерпуль, но президент Реала Флорентино Перес заявил, что не отпустит меня обратно, поскольку есть предложение от Ньюкасла. Я бы не отказался играть в Ливерпуле всю свою карьеру, но тогда бы не получил того опыта, который имею сейчас", – подчеркнул Майкл.