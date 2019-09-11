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Фонсека входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Серии А

Фонсека входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Серии А
12:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-наставник Шахтера входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Италии.

Gazzetta dello Sport традиционно подготовила материал, в котором обнародовала зарплату всех игроков и тренеров Серии А.

Бывший наставник Шахтера, который летом возглавил Рому, Паулу Фонсека получает 3 млн евро за сезон. Португалец делит 4-5 места с рулевым Болоньи Синишей Михайловичем.

На вершине рейтинга главный тренер Интера Антонио Конте с невероятными 11 млн в год. Также в тройку попали Маурицио Сарри (Ювентус, 5,5 миллионов) и Карло Анчелотти (Наполи, 5 млн евро).

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Следом за Фонсекой идет Джан-Пьеро Гасперини, его Аталанта соперник Шахтера в группе ЛЧ. Он зарабатывает 2,5 млн евро.

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Серия А, Антонио Конте, Ювентус, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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