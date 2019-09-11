Мораес рассказал о своей травме

Нападающий Шахтера и национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал в Instagram свое повреждение в товарищеском матче с Нигерией (2:2).
Натурализованный бразилец из-за травмы был досрочно заменен 37-й минуте. Его место занял Роман Яремчук, забивший второй гол в ворота вчерашних гостей.
«Быть частью этой команды — особенное ощущение. Поздравляю всех с борьбой до конца. Что касается травмы, это больно, но ничего серьезного, завтра узнаем лучше», — написал Мораес.
Вчерашний матч стал для Жуниора четвертым в футболке главной команды страны. Результативными действиями в сборной он пока не отличался.
В следующий раз сборная Украины соберется перед домашним матчем с Литвой, который состоится 11 октября.
Шахтер же в субботу, 14 сентября, в Харькове примет Зарю.