Мораес рассказал о своей травме

Новости спорта:Во вчерашнем матче с Нигерией Жуниор был заменен в первом тайме.

Нападающий Шахтера и национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал в Instagram свое повреждение в товарищеском матче с Нигерией (2:2).

Натурализованный бразилец из-за травмы был досрочно заменен 37-й минуте. Его место занял Роман Яремчук, забивший второй гол в ворота вчерашних гостей.

«Быть частью этой команды — особенное ощущение. Поздравляю всех с борьбой до конца. Что касается травмы, это больно, но ничего серьезного, завтра узнаем лучше», — написал Мораес.

Вчерашний матч стал для Жуниора четвертым в футболке главной команды страны. Результативными действиями в сборной он пока не отличался.

В следующий раз сборная Украины соберется перед домашним матчем с Литвой, который состоится 11 октября.

Шахтер же в субботу, 14 сентября, в Харькове примет Зарю.