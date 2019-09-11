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Среда, 11.09.2019
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Мораес рассказал о своей травме

Мораес рассказал о своей травме
12:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Во вчерашнем матче с Нигерией Жуниор был заменен в первом тайме.

Нападающий Шахтера и национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал в Instagram свое повреждение в товарищеском матче с Нигерией (2:2).

Натурализованный бразилец из-за травмы был досрочно заменен 37-й минуте. Его место занял Роман Яремчук, забивший второй гол в ворота вчерашних гостей.

«Быть частью этой команды — особенное ощущение. Поздравляю всех с борьбой до конца. Что касается травмы, это больно, но ничего серьезного, завтра узнаем лучше», — написал Мораес.

Вчерашний матч стал для Жуниора четвертым в футболке главной команды страны. Результативными действиями в сборной он пока не отличался.

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В следующий раз сборная Украины соберется перед домашним матчем с Литвой, который состоится 11 октября.

Шахтер же в субботу, 14 сентября, в Харькове примет Зарю.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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