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Среда, 11.09.2019
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Игрок Барселоны осужден почти на три года тюрьмы

Игрок Барселоны осужден почти на три года тюрьмы
13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Арда Туран приговорен к 2,8 год тюрьмы за стрельбу из пистолета и незаконное хранение оружия.

Полузащитник Истанбул Башакшехир Арда Туран, который принадлежит Барселоне, приговорён к 2,8 годам лишения свободы.

Как сообщает BBC, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. В то же время Туран был оправдан по статье сексуальные домогательства.

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистром, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

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После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Арда Туран, Новости футбола.
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