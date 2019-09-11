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Мариуполь - Динамо: дата и время начала перенесенного матча УПЛ

Мариуполь - Динамо: дата и время начала перенесенного матча УПЛ
13:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Определилось время начало матча Мариуполь - Динамо.

Перенесенный матч четвертого тура УПЛ между Мариуполем и Динамо состоится в среду, 25 сентября, в 17:00.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Премьер-лиги. Там же говорится, что при выборе времени учитывались пожелания и клубов, и канала-транслятора матча.

Матч в Мариуполе был перенесен из-за занятости Динамо и одноименного клуба в квалификации еврокубковых соревнований, в которых оба клуба выступили неудачно.

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В ближайшем матче подопечные Алексея Михайличенко сыграют с Десной в воскресенье, 15 сентября. Приазовцы в тот же день примут Олимпик.

К своим следующим матчам Динамо и Мариуполь подходят на пятом и девятом местах в турнирной таблице соответственно.

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