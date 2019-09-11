Мариуполь - Динамо: дата и время начала перенесенного матча УПЛ

Новости спорта:Определилось время начало матча Мариуполь - Динамо.

Перенесенный матч четвертого тура УПЛ между Мариуполем и Динамо состоится в среду, 25 сентября, в 17:00.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Премьер-лиги. Там же говорится, что при выборе времени учитывались пожелания и клубов, и канала-транслятора матча.

Матч в Мариуполе был перенесен из-за занятости Динамо и одноименного клуба в квалификации еврокубковых соревнований, в которых оба клуба выступили неудачно.

В ближайшем матче подопечные Алексея Михайличенко сыграют с Десной в воскресенье, 15 сентября. Приазовцы в тот же день примут Олимпик.

К своим следующим матчам Динамо и Мариуполь подходят на пятом и девятом местах в турнирной таблице соответственно.