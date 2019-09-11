Гризманн высказал свое мнение по поводу гомофобии и расизма во время матчей

Новости спорта:Антуан Гризманн считает, что если во время матча звучат рассистские или гомофобные речи, матч нужно немедленно останавливать.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн призвал останавливать футбольные матчи, если во время поединка из трибун доносятся расистские или гомофобные оскорбления.

"Как по мне, нужно останавливать поединки из-за гомофобных или расистских оскорблений. Если прекращать матчи, то болельщикам это не понравится, а потому они перестанут это делать", — заявил футболист телеканалу RTL.

Позиция Гризманна расходится с позицией президента Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Граэ, который заявил, что подобные остановки матчей не помогут разрешить данную проблему.

Данные заявления от функционера и Гризманна прозвучали на фоне того, что во внутреннем французском первенстве просматривается тенденция подобных прецедентов.

В различных дивизионах страны уже неоднократно останавливали матчи из-за оскорблений со стороны болельщиков.

Напомним, сборная Франции уверенно обыграла сборную Андорры.