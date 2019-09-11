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"Он маленький мальчик": Принс-Боатенг - о Дембеле

"Он маленький мальчик": Принс-Боатенг - о Дембеле
14:44 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Кевин Принс-Боатенг назвал Дембеле человеком, который ведет себя не серьезно.

Бывший полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг, ныне выступающий за Фиорентину, высказался о вингере «Барсы» Усмане Дембеле.

"Он очень тихий, но много говорит. Мне кажется, он все еще остается ребенком. Нужно принимать его таким, какой он есть. Иногда, может быть, он слегка и опаздывал.

Есть ребята, которые иногда приходили позже, но тут другая история. Он просто как маленький мальчик. Мальчик, который заслуживает большой зарплаты, который максимально публичен. Его просто нужно подтолкнуть в правильном направлении.

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Если он не научится и в этом случае, это уже будет его ошибка. Лично для меня он остается маленьким мальчиком, которого бросили в гигантский бассейн 150-миллионной суммы трансфера, а он все еще не понимает, как это работает, потому что просто хочет играть в футбол", – сказал Боатенг.

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ФК Барселона, ФК Милан, Кевин-Принс Боатенг, Новости футбола, Фиоренина.
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