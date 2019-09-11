Стало известно, как будет называться третий еврокубковый турнир

Новости спорта:УЕФА определилось с названием для третьего по силе еврокубка.

УЕФА определилась с названием еврокубкового турнира, который может стать третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает T-online.de, ссылаясь на Sport Bild.

Новый турнир получит название Лига конференций. Дебютный его розыгрыш запланирован на сезон 2021/22.

По неофициальной информации, формат турнира будет идентичным формату Лиги чемпионов — 32 команды, которые будут играть в 8 группах, после чего победители квартетов выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся с третьими командами из групп Лиги Европы.

Победитель Лиги конференций получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.