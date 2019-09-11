Агент вратаря мадридского Реала был арестован в Монако

Новости спорта:Агент бельгийского голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа Кристоф Хенротай был задержан полицией.

Представитель голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа Кристоф Хенротай арестован в Монако.

Как утверждает RTBF, он обвиняется в коррупции и отмывании денег.

Кристоф Хенротай, который также представляет интересы еще некоторых известных бельгийских футболистов в настоящее время допрашивается полицией. Как сообщается источник, в прокуратуре Бельгии факт задержания Хенротая подтвердили, но от комментариев отказались.

Арест Ханротая, по всей видимости, следствие второй волны обысков, которые последовали вслед за первой, прошедшей в бельгийском футболе минувшей весной. Тогда, напомним, были обыски в штаб-квартире футбольного клуба "Андерлехт" и резиденции Бельгийского футбольного союза.