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Агент вратаря мадридского Реала был арестован в Монако

Агент вратаря мадридского Реала был арестован в Монако
16:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Агент бельгийского голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа Кристоф Хенротай был задержан полицией.

Представитель голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа Кристоф Хенротай арестован в Монако.

Как утверждает RTBF, он обвиняется в коррупции и отмывании денег.

Кристоф Хенротай, который также представляет интересы еще некоторых известных бельгийских футболистов в настоящее время допрашивается полицией. Как сообщается источник, в прокуратуре Бельгии факт задержания Хенротая подтвердили, но от комментариев отказались.

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Арест Ханротая, по всей видимости, следствие второй волны обысков, которые последовали вслед за первой, прошедшей в бельгийском футболе минувшей весной. Тогда, напомним, были обыски в штаб-квартире футбольного клуба "Андерлехт" и резиденции Бельгийского футбольного союза.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа, Кристоф Хенротай.
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