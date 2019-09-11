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Среда, 11.09.2019
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Месси не сыграет в стартовом матче Барселоны в ЛЧ: названа причина

Месси не сыграет в стартовом матче Барселоны в ЛЧ: названа причина
17:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Лионеля Месси не сможет помочь Барселоне в поединке Лиги чемпионов против Боруссии.

Восстановление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси от травмы икроножной мышцы правой ноги, полученной на тренировке в начале августа, затянулось.

Как сообщает Goal.com, 32-летний футболист, скорее всего, не сможет помочь своей команде в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится на следующей неделе.

Ранее стало известно, что, вопреки появлявшимся в прессе сообщениям, Месси пропустит встречу с «Валенсией» в 4-м туре испанской Примеры, которая пройдёт 14 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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Матч «Боруссия» – «Барселона» состоится 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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ФК Барселона, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Лионеля Месси.
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