Капитан Реала выразил желание поиграть в АПЛ

Новости спорта:Центральный защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что хотел попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Защитник Реала Серхио Рамос признался, что хотел бы попробовать себя в АПЛ, поскольку Премьер-лига всегда вызывала у него восхищение.

При этом испанец отметил, что в Реале всегда был счастлив.

"Я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Меня всегда восхищал этот чемпионат, за которым, как и за Ла Лигой, следят по всему миру. Я восхищаюсь ритмом игры в чемпионате Англии, ее накалу и уровню футболистов, выступающих там.

Но при этом я всегда был счастлив в Реале и никогда не думал о том, чтобы покинуть эту команду", - цитирует Рамоса Gazzetta dello Sport.