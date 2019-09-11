Сын Диего Симеоне станет игроком Атлетико

Новости спорта:Мадридский Атлетико подпишет одного из сыновей главного тренера команды Диего Симеоне.

Мадридский "Атлетико" подпишет сына главного тренера команды Диего Симеоне, Джулиано из аргентинского "Ривер Плейт", сообщает Marca. 16-летний парень - младший из трех детей Симеоне. Как известно, оба других сына Симеоне также являются футболистами.

Джованни является старшим из троих. Он - нападающий, который в данный момент находится в аренде в команде Серии А "Кальяри", а права на него принадлежат "Фиорентине". В то же время Джанлука - средний брат - в настоящее время играет за испанскую команду "Ибица" из низших лиг.

Ранее сообщалось о том, что "Атлетико" может подписать контракт с Джованни, который неплохо сыграл за "Дженоа", но при Винченцо Монтелле в "Фиорентине" он потерял место в составе.Самым молодым из трио футболистов является Джулиано, который в настоящее время перейдет в молодежную систему "Атлетико".