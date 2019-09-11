Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

МЮ назвал условие, при котором отпустит Погба в Реал

МЮ назвал условие, при котором отпустит Погба в Реал
17:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед готов отпустить Поля Погба в мадридский Реал при условии, что в обратном направлении отправится Тони Кроос.

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».

Согласно информации источника, «красные дьяволы» заинтересованы в том, чтобы в сделку по французу был включён хавбек «сливочных» Тони Кроос. В то же время «Королевский клуб» продолжает контактировать с игроком «МЮ», рассчитывая заполучить его уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Реал» проявлял интерес к Погба минувшим летом. Впрочем, «Королевский клуб» не сумел договориться по трансферу игрока.

С годами только лучше: феноменальная статистика Роналду в сборной Португалии

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл четыре матча в чемпионате Англии и отдал две результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Тони Кроос, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Ирина Морозюк сделала интимную татуировку в стиле Месси (Видео)
04 Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга
05 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь