Арда Туран - о решении суда: Я не совершал противоправных вещей

Новости спорта:Экс-игрок сборной Турции Арда Туран поделился своим мнением о решении суда по его делу.

Полузащитник Истанбула Башакшехир Арда Туран прокомментировал решение суда вынести ему наказание сроком на 2 года и 8 месяцев условно.

"Счастлив, что все наконец завершилось, я ни в чем не виноват, — цитирует Digi Sport Турана.

Я не совершал противоправных вещей, были свидетели, давшие показания. Я всего лишь профессионал, который делает свою работу, чтобы кормить семью."

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.