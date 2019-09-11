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Арда Туран - о решении суда: Я не совершал противоправных вещей

Арда Туран - о решении суда: Я не совершал противоправных вещей
18:11 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок сборной Турции Арда Туран поделился своим мнением о решении суда по его делу.

Полузащитник Истанбула Башакшехир Арда Туран прокомментировал решение суда вынести ему наказание сроком на 2 года и 8 месяцев условно.

"Счастлив, что все наконец завершилось, я ни в чем не виноват, — цитирует Digi Sport Турана.

Я не совершал противоправных вещей, были свидетели, давшие показания. Я всего лишь профессионал, который делает свою работу, чтобы кормить семью."

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Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

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ФК Барселона, Футбол, Арда Туран, Новости футбола.
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