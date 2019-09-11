Экс-форвард Шахтера: Нигерия показала проблемы сборной Украины

Новости спорта:Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал товарищеский команды Шевченко против Нигерии.

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик нашёл положительные и отрицательные моменты во вчерашней товарищеской игре "сине-жёлтых" с Нигерией.

- Мне сборная Украины в этом спарринге понравилась. Но в отличие от предыдущего соперника, сборной Литвы, Нигерия показала, что у нас есть слабые стороны. В первую очередь, в обороне.

На 70-й минуте тренер гостей заменил Айуоби на более оборонительного игрока, но наша сборная всё равно гнула свою линию.

Если честно, меня сборная Нигерии удивила. Такое впечатление, что они больше соскучились по футболу, чем мы. Думал, что это менее дисциплинированная сборная. Но видно, что немецкий тренер уже хорошо поработал. Очень легко они нас вскрывали. И больше всего бросался в глаза брак в центре поля. Ошибались и Цыганков, и Малиновский, - сказал Белик в эфире телеканала "Футбол 1".