Наставник сборной Франции: Поговорим с Гризманном о пенальти

Новости спорта:Французский специалист Дидье Дешам прокомментировал нереализованные пенальти Гризманном в матчах отбора к ЧЕ-2020.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен обсудить с нападающим Антуаном Гризманом вопрос о пробитии пенальти. Гризманн не забил второй кряду пенальти в поединке с Андоррой (3:0) в квалификации Евро-2020 во вторник.

"Антуан пользуется полным доверием, - цитирует Дешама французская пресса. - Когда он должен был забить, он забивал на чемпионате мира. Тогда эти пенальти были решающими и он не дрогнул. Но теперь две неудачи. Я поговорю об этом с ним. Возможно, в октябре пенальти будет исполнять кто-то другой. Посмотрим".

Гризманн стал первым игроком сборной Франции, который не забил два пенальти подряд за последние 10 сезонов. До этого он использовал свои семь попыток.

Добавим, что Франция лидирует в группе H, набрав 15 очков после шести игр.