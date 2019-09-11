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Опубликованы зарплаты всех наставников Серии А: Конте впереди всех

Опубликованы зарплаты всех наставников Серии А: Конте впереди всех
19:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер миланского Интера Антонио Конте имеет самый высокий оклад среди всех наставников чемпионата Италии.

Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport опубликовала оклады главных тренеров клубов итальянской Серии А. Самым высокооплачиваемым специалистом первенства оказался наставник «Интера» Антонио Конте, возглавивший команду в летнее межсезонье. Его годовой оклад составляет € 11 млн.

Рейтинг зарплат наставников клубов Серии А:

1. Антонио Конте («Интер») – € 11 млн

2. Маурицио Сарри («Ювентус») – € 5,5 млн

3. Карло Анчелотти («Наполи») – € 5 млн

4-5. Пауло Фонсека («Рома») – € 3 млн

4-5. Синиша Михайлович («Болонья») – € 3 млн

6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – € 2,5 млн

7-8. Симоне Индзаги («Лацио») – € 2 млн

7-8. Марко Джампаоло («Милан») – € 2 млн

9-10. Эусебио Ди Франческо («Сампдория») – € 1,8 млн

9-10. Вальтер Маццарри («Торино») – € 1,8 млн

11. Винченцо Монтелла («Фиорентина») – € 1,5 млн

12-13. Роландо Маран («Кальяри») – € 1 млн

12-13. Роберто де Дзерби («Сассуоло») – € 1 млн

14. Фабио Ливерани («Лечче») – € 0,9 млн

15. Леонардо Семпличи (СПАЛ) – € 0,8 млн

16. Роберто Д’Аверса («Парма») – € 0,75 млн

17. Аурелио Андреацолли («Дженоа») – € 0,7 млн

18-19. Эудженио Корини («Брешия») – € 0,6 млн

18-19. Иван Юрич («Верона») – € 0,6 млн

20. Игор Тудор («Удинезе») – € 0,5 млн.

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Второе и третье места в списке занимают Маурицио Сарри из «Ювентуса» (€ 5,5 млн) и Карло Анчелотти из «Наполи» (€ 5 млн) соответственно. Примечательно, что вместе эти тренеры получают меньше, чем Конте.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Карло Анчелотти, ФК Ювентус, ФК Наполи, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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