Легенда Ман Сити: Ливерпуль без Ван Дейка это другая команда

Новости спорта:Бельгийский защитник Венсан Компани поделился своим мнением о степени важности Вирджила Ван Дейка для Ливерпуля.

Экс-защитник и капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани, в одном из интервью, очень похвалил Вирджила Ван Дейка, назвав того одним из лучших защитников в истории АПЛ.

"Ван Дейк прекрасный защитник, возможно даже лучший в истории английского чемпионата. Можно просто посмотреть на то, каким "Ливерпуль" был до него и каким сейчас стал.

Конечно, он не был на вершине так много времени, как Фердинанд или Терри. Но я уверен, что он будет лучшим еще очень долго", - цитирует слова бельгийца Goal.

Напомним, что сейчас Ван Дейк один из главных претендентов на золотой мяч.