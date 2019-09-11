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Жоржиньо не намерен возвращаться в Серию А

Жоржиньо не намерен возвращаться в Серию А
19:46 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Италии Жоржиньо не намерен идти вслед за Маурицио Сарри в чемпионат Италии.

Агент полузащитника "Челси" и сборной Италии Жоржиньо заверил представителей прессы, что его клиент не думал перебираться вслед за Маурицио Сарри в "Ювентус" летом текущего года.

Как заявил Жуан Сантос, Жоржиньо по-прежнему остается большим поклонником "Наполи".

"31 августа я был с ним в Лондоне, - цитирует агента итальянская пресса. - Мы вместе смотрели "Ювентус" - "Наполи". Я вижу, что "Наполи" стал более конкурентоспособным. Пытался ли Сарри переманить Жоржиньо в "Ювентус"? Нет, ничего подобного не было. У нас есть среднесрочный проект с "Челси". Есть пять лет контракта. Могу сказать, что он хотел бы остаться в "Челси" еще, как минимум, на четыре года".

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Напомним, что Жоржиньо перешел в "Челси" в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 57 миллионов евро.

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ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Жоржиньо.
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