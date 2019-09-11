Хамес Родригес завоевывает доверие Зидана, который летом указывал ему на дверь

Новости спорта:Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес намерен добиться места в стартовом составе мадридского Реала.

Колумбийский хавбек Хамес Родригес готов вернуться в стартовую обойму мадридского Реала после того, как все лето все активно говорили о его вероятном уходе в другой клуб, сообщает испанская Marca.

Колумбиец пытается заново набрать прежнюю форму, которая принесла ему множество поклонников, как на чемпионате мира 2014 года, так и в его первом сезоне с Реалом, в котором он забил 17 голов и сделал 18 ассистов под руководством Карло Анчелотти.

Однако его роль на "Сантьяго Бернабеу" сильно изменилось после назначения Рафаэля Бенитеса, а затем Зинедина Зидана на пост главного тренера "галактикос".

Отсутствие игровой практики при Зидане привело к тому, что Хамес вынужден был покинуть Мадрид и два года провести в аренде в мюнхенской Баварии.

Колумбиец, наряду с Гаретом Бэйлом, был одним из тех игроков, которые, как ожидалось, будут проданы этим летом, но Реал не получил ни одного предложения, которое они посчитали бы приемлемым по данным футболистам и поэтому они остались в столице Испании.

Теперь мотивированный и амбициозный Хамес вернулся к тренировкам и своей игрой впечатляет Зидана.

Французский тренер доверил ему место в стартовом составе против Вальядолида, и теперь, когда он оправился от травмы голени, Родригес собирается выступить против Леванте в субботу.

Как и Бэйл, Хамес может оказаться очень полезным игроком для Реала в этом сезоне после того, как его практически уже выставили за дверь.