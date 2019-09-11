Каземиро рассыпался в комплиментах в адрес молодого вингера Реала

Новости спорта:Бразильский хавбек Реала Каземиро поделился своим мнением о прогрессе молодого партнера по команде Винисиуса Жуниора.

Полузащитник Реала и сборной Бразилии Каземиро похвалил своего партнера по команде и сборной Винисиуса Жуниора, который дебютировал за "селесао" против сборной Перу.

"Винисиус очень хорошо мыслит. И в прошлом году он удивил многих своими способностями, которые он преподнес команде. Это ненормально для 19-летнего парня показывать то, что он показывал с футболке Реала".

"На днях я сказал ему, что в этом году ему стоит очень хорошо задуматься. Когда вы молодой игрок Реала, вы должны мыслить масштабно. Надо думать о Золотом мяче, о сборной года по версии ФИФА. Он отличный игрок, и он уже доказал это", — сказал Каземиро EL Espanol.

К слову, перуанцам удалось прервать 17-матчевую беспроигрышную серию команды Бразилии.