Вингер Реала: Моя мечта сбылась

Новости спорта:Атакующий хавбек Реала Винисиус Жуниор прокомментировал свой дебют за национальную сборную Бразилии.

Вчера сборная Бразилия проиграла в товарищеском матче Перу. Несмотря на поражение, данный матч стал знаковым для Винисиуса, который впервые сыграл за свою национальную команду.

"Не скрою, моя мечта сбылась. Я давно ставил себе подобную цель и я рад, что смог достичь этого. Сейчас я очень мечтаю о том, чтобы иметь долгую карьеру в сборной.

Сейчас я должен вернуться в "Реал", набрать физическую форму и уже там бороться за место в составе. Я хочу побеждать, завоевывать титулы и приносить радость болельщикам", - цитирует слова игрока AS.

Этим летом за Винисиусом активно охотился "ПСЖ".