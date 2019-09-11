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Экс-звезда МЮ и сборной Франции намерен стать тренером

Экс-звезда МЮ и сборной Франции намерен стать тренером
21:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник сборной Франции и Манчестер Юнайтед Патрис Эвра намерен стать тренером.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вернулся в английскую команду. Француз будет помогать тренеру молодёжной команды (до 18 лет) Нилу Райану в работе с юными футболистами. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь поможет Эвра получить тренерскую лицензию.

 
 
 
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Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

 

«Я не могу описать то, что чувствую сейчас! Одна лишь возможность надеть этот тренерский костюм сделала меня одним из самых счастливых людей на планете. „Манчестер Юнайтед“, спасибо за помощь в получении тренерской лицензии!» — написал Эвра на странице в «Инстаграме».

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Напомним, в июле текущего года Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее он выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Патрис Эвра, Новости футбола.
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