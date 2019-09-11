Экс-звезда МЮ и сборной Франции намерен стать тренером

Новости спорта:Бывший защитник сборной Франции и Манчестер Юнайтед Патрис Эвра намерен стать тренером.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вернулся в английскую команду. Француз будет помогать тренеру молодёжной команды (до 18 лет) Нилу Райану в работе с юными футболистами. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь поможет Эвра получить тренерскую лицензию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra) 10 Сен 2019 в 9:38 PDT

«Я не могу описать то, что чувствую сейчас! Одна лишь возможность надеть этот тренерский костюм сделала меня одним из самых счастливых людей на планете. „Манчестер Юнайтед“, спасибо за помощь в получении тренерской лицензии!» — написал Эвра на странице в «Инстаграме».

Напомним, в июле текущего года Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее он выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году.