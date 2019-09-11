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Валенсия объявила имя нового главного тренера команды

Валенсия объявила имя нового главного тренера команды
22:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский клуб Валенсия объявил о назначении Альберта Селадеса на пост нового главного тренера команды.

Официальный сайт Валенсии сообщает, что новым главным тренером команды стал Альберт Селадес.

Испанский 43-летний специалист подписал с "летучими мышами" контракт до лета 2021 года. Менеджер известен своей работой во главе молодежных сборных Испании. Также Селадес был ассистентом главного тренера в мадридском Реале и национальной сборной Испании.

"Валенсия должна понимать, что ее философия заключается в том, чтобы продвигать молодых футболистов, воспитанных в академии, и дать им возможность соревноваться на самом высоком уровне. Эти игроки представляют наши ценности, команду, которая должна сбалансировать результаты и цели, будучи экономически устойчивой".

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"Альберт знает многих молодых игроков, которые у нас есть. У него высокий опыт в сборной U21 и он разделяет эту философию в Валенсии", — объяснил назначение президент клуба Питер Лим.

Напомним, Селадес сменил на этом посту Марселино, который покинул команду из-за конфликта с руководством.

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ФК Валенсия, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Альберт Селадес.
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